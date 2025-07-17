Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Haber Videosu

Aracını branda ile kapatan bir vatandaş, 2 ay sonra aracının çürüdüğünü fark etti. Cep telefonuyla o anları kaydeden vatandaş "Durum fena, perişan olmuş" diyerek yaşadığı şoku anlatmaya çalıştı.

Aracını güneşten ve yağmurdan korumak amacıyla branda ile kapatan bir vatandaş, 2 ay sonra karşılaştığı manzara karşısında adeta şoke oldu. Uzun süre açılmadan kapalı kalan araçta ciddi çürüme ve deformasyonlar meydana geldi.

"NE OLACAK ŞİMDİ BİLMİYORUM"

Vatandaş, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alarak yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüsünü "Şuraya bak! Çok kötü, durum fena... Perişan olmuş. Ne olacak şimdi bilmiyorum" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş şoke oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Hic bir arac bu sekilde kuflenmez. Icinde islak bir doseme, islak ve nemli koltuk vs birakmissiniz, camlar da kapali kalinca kuf baslamis. Senin hatan.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Branda kaliteli yaptırın.mesela keten kumaş.Ama sen burada içini nemli bırakmışsın kardeşim

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Branda kaliteli yaptırın.mesela keten kumaş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes Sever:

Gayet normal kardeşim bu sıcakta arabanın üstünü brandayla örtüp camlarını da kapatırsan o arabanın içi hava almaz evinin camini kapattığın zaman ne oluyor rutubet oluyor değil mi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı

'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.