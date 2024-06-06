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Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı

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İstanbul'da 44 yaşındaki Abdulbaki Durmaz isimli öğretmen uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Durmaz'ı hayattan koparan silahlı saldırının nedeninin, Abdülbaki Durmaz'ın Batman'daki ailesiyle, başka bir aile arasında 3 yıldır devam eden husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

İstanbul Fatih'te Abdulbaki Durmaz isimli öğretmenin aracına şüpheli bir kişi kurşun yağdırdı. Durmaz çok sayıda merminin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Acı olayın perde arkasından ise 3 yıl önce aileler arasında başlayan husumet çıktı.

TAKSİDEN İNEREK SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesinde meydana geldi. Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Abdulbaki Durmaz, aracıyla seyir halindeydi. O sırada taksiden inen bir şüpheli Durmaz'ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLAN ÖĞRETMEN HASTANEDE ÖLDÜ

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRININ NEDENİ HUSUMET ÇIKTI

Silahlı saldırının nedeninin, Abdülbaki Durmaz'ın Batman'daki ailesiyle, başka bir aile arasında 3 yıldır devam eden husumetten kaynaklandığı öğrenildi. Polis şimdi her yerde kaçan saldırganı arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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