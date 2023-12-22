Aracın motorunda uyuşturucu çıktı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

HATAY - Hatay'ın Belen ve Dörtyol ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Belen ve Dörtyol ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada aracın motor ve araç içerisine gizlenmiş halde 384,39 gram metamfetamin, 8.6 gr sentetik kannabinoid, 0.3 gr kubar esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili Belen'de gözaltına alınan T.Ç., M.K., D.D., R.B. ile Dörtyol'da yakalanan H.U., Y.T. ve M.C.Ö. adlı şahıslar sevk edildikleri adliye de tutuklandı.