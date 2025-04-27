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Aracın İçine Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Aracın İçine Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir aracın içine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı ve annesine kavuşturuldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir aracın içerisine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın ihbarı üzerine Zeytinli Altınkum Mahallesi Lavanta Caddesi'ne gelen İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği Akçay Müfrezesi ekipleri, aracın içine sıkışan yavru kediyi titiz bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan yavru kedi, annesinin yanına götürüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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