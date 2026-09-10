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Araca çarpmamak için manevra yapan motosikletteki 2 genç yaralandı

Araca çarpmamak için manevra yapan motosikletteki 2 genç yaralandı
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Bursa’da, yola çıkan araca çarpmamak için manevra yapan motosiklet kaza yaptı.

Bursa'da, yola çıkan araca çarpmamak için manevra yapan motosiklet kaza yaptı. Kazada 2 genç yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önlerine çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Manevranın ardından kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, üzerinde bulunan 2 genç yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gençler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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