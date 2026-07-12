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Yola araç park eden şahsı av tüfeğiyle vurdu

Yola araç park eden şahsı av tüfeğiyle vurdu
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde araç parkı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 72 yaşındaki şüpheli, av tüfeğiyle 47 yaşındaki kişiyi vurarak ağır yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde araç parkı yüzünden çıkan kavgada, av tüfeğiyle vurulan 47 yaşındaki kişi ağır yaralandı. 72 yaşındaki şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. (47), kullandığı aracı F.G'nin (72) evine giden yol üzerine park etti. Bu nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. F.G., av tüfeğiyle ateş ederek H.G'yi karın bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli F.G., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeğine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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