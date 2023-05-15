Üye Girişi
Haberi Paylaş
Araç motoruna giren zehirli yılan korkuttu

Araç motoruna giren zehirli yılan korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde motor bölümüne bir giren zehirli yılan korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde motor bölümüne bir giren zehirli yılan korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Yaklaşık bir buçuk metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğal ortama salındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Karaağaç Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. 10 BEG 94 plakalı araç sahibi araca bindiği sırada motor bölümünün havalandırma kısmında yılanı görünce büyük panik yaşayarak itfaiyeye haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hemen gerekli güvenlik tedbiri aldıktan sonra motor kısmına gizlenen yılanı çıkarmayı başardı. Dağalası cinsi olan ve yaklaşık bir buçuk metrelik yılanın zehirli olduğu öğrenildi. Yılan itfaiye ekipleri tarafından daha sonra doğaya salındı. - BALIKESİR

Balıkesir Seçim Sonuçları
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir İtfaiye Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title