Henüz 21 yaşındaydı! Talihsiz genç, araç içerisinde başından vurulmuş halde bulundu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzurum'da 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu. İlk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çakan, 24 saatin ardından yaşam savaşını kaybetti.
Dün sabaha karşı saat 06.00 sularında meydana gelen olayda E-80 karayolu üzerinde bulunan Atatürk Üniversitesine ait ormanlık alanın yanında park edilmiş halde duran 34 EHF 621 plakalı araç içerisinde başından vurulmuş bir erkek bulundu. Talihsiz gencin 21 yaşındaki Adem Çakan olduğu anlaşıldı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Çakan, ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisine kaldırılan genç, 24 saatin ardından yaşam savaşını kaybetti. Haberi alan yakınları yasa boğuldu.
KIZ ARKADAŞI İLE KAVGA ETMİŞ
Çakan'ın kız arkadaşı ile kavga ettikten sonra kiraladığı araçla memleketi Erzurum'a geldiği iddia edildi. Talihsiz gencin sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşım ise yürekleri burktu.
Öte yandan Çakan'ın aracında fare zehri de bulundu.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa