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Yaşı küçük temizlikçi havuz kaydırağından düşüp ağır yaralandı

Yaşı küçük temizlikçi havuz kaydırağından düşüp ağır yaralandı
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Bursa'da bir aquaparkta, dengesini kaybeden 16 yaşındaki temizlikçi 10 metre yükseklikteki kaydıraktan düşerek ağır yaralandı. Olayda genç, hastanede entübe edildi ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Bursa'da bir aquaparkta, dengesini kaybeden 16 yaşındaki temizlikçi 10 metre yükseklikteki kaydıraktan düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir aquaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aquaparkta havuz görevlisi olarak çalışan 16 yaşındaki A.K., yaklaşık 10 metre yüksekliği bulunan kaydırakta dengesini kaybedip toprak zemine düştü ve ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

A.K.'nın, entübe edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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