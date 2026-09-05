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Aydın'da Apartman Merdivenlerinden Düşen Adam Yaralandı

Aydın'da Apartman Merdivenlerinden Düşen Adam Yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın merdivenlerinden düşen 51 yaşındaki A.E.Ç., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın merdivenlerinden düşen 51 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2014 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanda çalışan bir elektrikçiye ziyarete gelen A.E.Ç. (51), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Talihsiz adam vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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