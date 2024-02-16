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Apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre bölgede bulunan bir apartmanın bodrum katında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler tedbir amaçlı apartman sakinlerini tahliye ederken yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 8 kişinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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