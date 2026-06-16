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Apartmanın giriş kapısını zorlayan iki şüpheli kamerada

Apartmanın giriş kapısını zorlayan iki şüpheli kamerada
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın giriş kapısını zorlayan 2 şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı. Başarısız olunca başka bir apartmana girdiler.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın giriş kapısını zorlayan 2 şüpheli, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün yaşanan olayda, apartmana gelen 2 kişi giriş kapısını açmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin apartmanın giriş kapısını zorladığı, başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde ayrıca şüphelilerin daha sonra giriş kapısı açık olan başka bir apartmana girdiği, güvenlik kamerasını fark etmelerinin ardından yüzlerini kapatmaya çalıştıkları da yer aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen bina sakini, görüntülerle birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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