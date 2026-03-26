Apartman garajında çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Eskişehir'de bir apartmanın garajında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, maddi hasar oluştu.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Şehit Halit İlbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın garaj kısmındaki odunların henüz bilinmeyen sebeple tutuşması sonucu yangın çıktı. Yayılan yoğun dumanı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Küçük çaplı olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen kimse olmazken, 2 bisikletin zarar gördüğü ve maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı