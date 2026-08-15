Haberler

Apartman dairesinin iki odasını kenevir serasına çevirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde bir apartman dairesinin iki odasına özel ışıklandırma ve çeşitli düzenekler kurarak saksılarda kenevir yetiştirdiği belirlenen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir apartman dairesinin iki odasına özel ışıklandırma ve çeşitli düzenekler kurarak saksılarda kenevir yetiştirdiği belirlenen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kapsamında bir apartman dairesinde kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda, dairenin iki odasının adeta laboratuvar gibi düzenlendiği, özel ışıklandırma ve çeşitli düzenekler kurularak saksılar içerisinde kenevir yetiştirildiği görüldü. Evde yapılan aramalarda 44 kök kenevir bitkisi ile hassas terazi ele geçirildi. İkamet sahibi E.Ö. (47) adlı kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?

Yeniden Cumhurbaşkanı aday olacak mı? En yakın kurmayı yanıtladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam

Hak sahiplerine müjde: Zamlı ödemeler başladı
İstanbul ve Azerbaycan polisinin operasyonunda aranan firari şüpheli Bakü’de yakalandı

Sınır ötesinde nefes kesen operasyon! Kıskıvrak yakalandı
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı

İranlı pilotlar esir alındı! Körfez'de tansiyon yine tavan yapacak

AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin çeyrek asırlık tarihinde bir ilk yaşandı