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Kocaeli'deki evinden "Antalya'ya gidiyorum" diye çıktı, İsrail sınırından ölüm haberi geldi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de yaşayan ve 'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldıktan sonra bir süredir haber alınamayan Şahin Gökmen'in ailesi, Ürdün Konsolosluğu'ndan gelen mesajla sarsıldı. Gökmen'in İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü bilgisine yer verilen mesaj üzerine harekete geçen ailesi, konunun aydınlatılması için girişimlerde bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde oturan Şahin Gökmen iddiaya göre, 'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Şahin Gökmen'den ailesi bir süredir haber alamadı.

İSRAİL SINIRINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Gökmen'e ulaşmaya çalışan aile, dün Ürdün Konsolosluğu'ndan gelen bir mesajla yıkıldı. Konsolosluktan Şahin Gökmen'in İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü, cenazesinin gönderilmesi için de işlemlerin ilerleyen günlerde başlayacağı yönünde mesaj geldiği öğrenildi.

AİLE GİRİŞİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Mesaj üzerine adeta şok geçiren aileye yakınları da destek olmak için adrese gitti. Gökmen ailesi, konunun net olarak aydınlanması için girişimleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Antalya İsrail Ürdün 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

İsmail Kabadayı:

Orası çok aydınlik

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