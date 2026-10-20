Antalya Manavgat'ta traktörü park etmeye çalışırken düşen 80 yaşındaki adam öldü

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde park etmeye çalıştığı traktörden düşen yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, Hacıisali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte zeytin toplamaya giden Mustafa Gök (80), bahçedeki işlerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde evine döndü. Eşini traktörden indiren yaşlı adam traktörü park etmek istedi. Kullandığı traktörle rampa aşağıya geri geri giderken düşen Gök, başını yere çarptı. Damadı ve eşinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Gök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı