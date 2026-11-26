Antalya Manavgat Side'de iki otomobil çarpıştı, her iki sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi Kemer Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.
Side Mahallesi Kemer Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasıda seyir halindeki Enes K.'nın kullandığı 07 CCR 545 plakalı araç ile Mehmet A. G.'nin kullandığı 07 FOU 95 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüleri Enes K. ve Mehmet A. G. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı