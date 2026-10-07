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Antalya Kumluca'da jandarma aramasında 5 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya Kumluca'da jandarma aramasında 5 şüpheli gözaltına alındı
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 5 şüpheliye yönelik arama yaptı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 108 tabanca fişeği ve 43 gram kubar esrar ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı, adli işlemler sürüyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tabanca ve uyuşturucu madde eli geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 5 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet tabanca fişeği, 43 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet hassas terazi, 2 adet bilgisayar, 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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