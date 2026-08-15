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Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na Tümgeneral Hüseyin Bekmez Atandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na Tümgeneral Hüseyin Bekmez Atandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda terfi ve atamalar yapıldı. Bu kapsamda Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanırken, yerine Teftiş Kurulu Başkanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez getirildi.

Antalya'da İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu yerine Tümgeneral Hüseyin Bekmez atandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda çok sayıda personelin terfi ve atamaları gerçekleştirildi.

Karar kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanırken yerine ise Teftiş Kurulu Başkanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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