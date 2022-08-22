Antalya haberi... Serik'te banka para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde banka para nakil aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada, yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi yolunda meydana geldi. Suhanculam'ın kullandığı otomobil, eski köprü kavşağında sürücüsü belirlenemeyen 34 BKL 699 plakalı banka para nakil aracına çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle önce kaldırıma çarptı, sonra da devrilip yan yattı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Suhanculam ile yolcu Ahvaz Bax yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Her iki yabancı uyruklu vatandaşın da durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza sonrası inceleme başlattı.

Banka nakil aracı sürücüsü, "Belek'ten geliyordum. Önümdeki araç sol şeritteydi. Bir anda sola sinyal verdi yol ağzında. Selektör ve kornoya bastım ama görmedi. Araca vurduktan sonra yan yattık" şeklinde konuştu. - ANTALYA