Antalya haberi | Elmalı'da jandarmadan kenevir operasyonu
Edinilen Antalya haberine göre Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekipleri, sera içinde 6 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekipleri, sera içinde 6 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Antalya İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalı ilçesi Bozhüyük Mahallesi'nde S.E.'nin serasında uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde serada yapılan aramada 6 kök kenevir bitkisi bulundu. Kenevir bitkileri imha edilirken, S.E.'yle ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa