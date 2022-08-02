Antalya haberi | Elmalı'da jandarmadan kenevir operasyonu Edinilen Antalya haberine göre Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekipleri, sera içinde 6 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekipleri, sera içinde 6 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Antalya İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalı ilçesi Bozhüyük Mahallesi'nde S.E.'nin serasında uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde serada yapılan aramada 6 kök kenevir bitkisi bulundu. Kenevir bitkileri imha edilirken, S.E.'yle ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Antalya Kenevir 3. Sayfa Haberler

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