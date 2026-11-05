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Antalya Gazipaşa'da takla atan otomobilde ağır yaralanan genç hastanede öldü

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Antalya Gazipaşa'da takla atan otomobilde ağır yaralanan genç hastanede öldü
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Antalya Gazipaşa'da otomobilin beton bariyere çarpıp takla attığı kazada ağır yaralanan genç, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücünün tedavisi Gazipaşa Devlet Hastanesinde sürerken tahkikat devam ediyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin beton bariyere çarparak takla attığı trafik kazasında ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi Harçbel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Emre Ç. idaresindeki 07 BBK 731 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarındaki beton bariyere çarptı, ardından takla atarak sürüklendi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Emre Ç. yaralanırken, yolcu olarak bulunan İbrahim Özdemir ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Emre Ç.'nin tedavisine burada devam edilirken durumu ağır olan İbrahim Özdemir ise ileri tetkik ve tedavi amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan İbrahim Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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