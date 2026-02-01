Haberler

Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri Konya'ya getirildi

Güncelleme:
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Zeynep Koçak ve kızı Bilgenur Koçak'ın cenazeleri, memleketleri Konya'nın Derebucak ilçesine getirildi. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Antalya'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden anne ve 16 yaşındaki kızının cenazeleri, memleketleri Konya'nın Derebucak ilçesine getirildi.

Tekirdağ'dan Antalya'ya giden 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, sabah saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayarak devrildi. Yan yatarak sürüklenen otobüse bariyerlerin saplandığı kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki aile ziyaretinden ikamet ettikleri Alanya'ya dönmekte olan Zeynep Koçak (49) ile kızı Bilgenur Koçak'ın (16) da bulunduğu öğrenildi. Anne ve kızının acı haberi, memleketleri Konya'nın Derebucak ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu. Hayatını kaybeden anne ve kızının cenazelerinin Derebucak ilçesine bağlı Durak Mahallesi'ne getirildiği öğrenildi. Zeynep Koçak ve kızı Bilgenur Koçak'ın cenazelerinin yarın öğle namazını müteakip mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. - KONYA

