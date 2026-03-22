Manavgat'ta zincirleme kaza: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat-Akseki D-695 Karayolu Taşkesiği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan Alparslan M.M. idaresindeki 07 CBP 673 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, karşı yönden gelen A.S.Y.'nin kullandığı 07 ATZ 249 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolda savrulmaya devam eden Alparslan M.M.'nin aracına, bu kez aynı istikamette arkasından gelmekte olan Adem G. yönetimindeki 42 BBJ 217 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, bölge trafik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 42 BBJ 217 plakalı araç sürücüsü Adem G. ile 07 CBP 673 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İ. Metin yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi

Ülkeden gelen son haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
Tayland'da mahsur kalan Duygu German gözyaşlarını tutamadı

Tatil için gittiği ülkede mahsur kalan fenomen gözyaşlarını tutamadı
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
İran İsrail'de 5 şehri füze ve İHA'larla vurdu! 200'den fazla ölü ve yaralı var

İran, İsrail'de 5 şehri yerle bir etti! Yıkım büyük, onlarca ölü var
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
Suudi Arabistan, İranlı 5 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Körfez ülkesinden İran kararı! 24 saat süre tanıdılar
Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı

Füzeler demir kubbeyi delince İsrail'de panik başladı!