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Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi, 10 Yaralı

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otobüs devrildi ve 10 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale diğer yolcular tarafından yapıldı.

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

ANTALYA - Antalya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Korkuteli ilçesi Yukarı Karaman mahallesi mevkiinde yağmurun etkisi ile kontrolden çıkan Mercedes marka yolcu otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı kazada, yaralılara ilk müdahale yolculuk yapan vatandaşlardan geldi. Yol trafiğe kapatılırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi, 10 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM DURMAZ - 3.Sayfa

Korkuteli Antalya 3-sayfa Sağlık Ulaşım Kaza

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