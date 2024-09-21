Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi, 10 Yaralı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otobüs devrildi ve 10 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale diğer yolcular tarafından yapıldı.
Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı
ANTALYA - Antalya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Korkuteli ilçesi Yukarı Karaman mahallesi mevkiinde yağmurun etkisi ile kontrolden çıkan Mercedes marka yolcu otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı kazada, yaralılara ilk müdahale yolculuk yapan vatandaşlardan geldi. Yol trafiğe kapatılırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.