Antalya'da minibüs park halindeki araca çarptı: 4 yaralı

Antalya'da bir yolcu minibüsünün yol kenarında park halindeki araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side'den Evrenseki istikametine seyir eden 07 J 2172 plakalı yolcu minibüsü, yolun sağ tarafında park halindeki 07 US 193 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 07 US 193 otomobil de önünde park halinde bulunan 01 AOL 463 plakalı minibüse çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Park halindeki otomobilin sürücüsü ve minibüste yolcu olarak bulunan 2'si Alman vatandaşı olmak üzere 11 kişi, ambulanslarla Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 7'si, yapılan müdahalenin ardından tedaviyi kabul etmeyerek hastaneden ayrıldı. Kazada yaralanan Bora S., Buse S., Esen S. ve Berna I. ise hastanede tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı