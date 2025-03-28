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Antalya'da Yasa Dışı Silah Operasyonu: 5 Tabanca ve 1 Pompalı Tüfek Ele Ge geçti

Antalya'da Yasa Dışı Silah Operasyonu: 5 Tabanca ve 1 Pompalı Tüfek Ele Ge geçti
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Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yasa dışı silahlanmaya yönelik düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve tabanca şarjörleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmaya karşı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü ve 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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