Antalya'da Yangın Zeytin Ağaçlarına Zarar Verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın, makilik alandan zeytinlik alana sıçrayarak 6 dönüm zeytin ağaçlarına zarar verdi. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın zeytin ağaçlarına zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Karadayı Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek önce çamlık alana aradından zeytinlik alana sıçradı. Yangını söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de arazözlerle destek verdi. Bölgede bulunan villa sakinleri büyük panik yaşarken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yaklaşık 20 dönüm alanda etkili olan yangında 6 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Bazı vatandaşlarda alevleri söndürmek için ağaç dallarıyla müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
