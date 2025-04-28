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Antalya'da Yangın: 4. Kat Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'da Yangın: 4. Kat Kullanılamaz Hale Geldi
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Kumluca ilçesindeki bir apartmanın 4. katında meydana gelen yangın, ahşap daireyi kullanılamaz hale getirdi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen yangın apartmanın ahşaptan yapılan 4. katındaki evi kullanılamaz hale getirdi.

Kumluca ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda dün saat 17.30'da meydana gelen yangında ahşaptan yapılmış olan daire kullanılamaz hale geldi. Apartmanın çatısından duman yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etmesine rağmen apartmanın ahşaptan yapılan 4. katı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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