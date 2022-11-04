Antalya'da vicdanları sızlatan olay: Küçük çocuğu sopayla sokak ortasında dövdü 3. Sayfa Haberleri Antalya'da bir kadın, sokak ortasında küçük çocuğa elindeki sopayla defalarca vurdu. Yerde acı içinde kıvranan çocuğun çığlıkları sokağı inletirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenlerin vicdanlarını sızlatan olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Sokak ortasında yerde yatan 7-8 yaşlarındaki çocuğa bir kadın sopayla defalarca vurdu. ÇIĞLIKLARI SOKAĞI İNLETTİ Canı yanan çocuk "Acıyor' diye bağırarak çığlıklarıyla sokağı inletirken, kadın ise 'Kalk, yürü eve' diyerek vurmaya devam etti. Görüntüleri izleyenler kadına tepkilerini dile getirdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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