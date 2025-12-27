Korkuteli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Korkuteli ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 16 kilo 880 gram skunk uyuşturucu maddesi ve silahlar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Korkuteli ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 16 kilo 880 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 3 şüpheliye ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 16 kilo 880 gram skunk uyuşturucu maddesi, 2 tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa