Haberler

Antalya'da narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi: 4 tutuklama

Antalya'da narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi: 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen narkotik operasyonda 12 kilo 580 gram esrar ve 6 kilo 150 gram kokain ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen narkotik operasyonda 12 kilo 580 gram esrar ve 6 kilo 150 gram kokain ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Edinilen bilgilere göre, A.A., B.O., S.Y. ve H.O. isimli şahısların diğer illerden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Antalya'ya getirerek, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürecekleri yönünde istihbarat elde edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 12 kilo 580 gram esrar, 6 kilo 150 gram kokain ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atalay'dan salondan gelen 'diploma' çıkışına yanıt: Maçın sonuna bakacaksın

Salondan gelen ses Türk-İş Başkanı Atalay'ı zora soktu
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
Atalay'dan salondan gelen 'diploma' çıkışına yanıt: Maçın sonuna bakacaksın

Salondan gelen ses Türk-İş Başkanı Atalay'ı zora soktu
Selahattin Yılmaz'ın oğluna ait görüntü olay oldu

Babasını hemen herkes tanıyor! Dansı ve garip hareketleri olay oldu
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Dövmekten beter ettiler! Robin van Persie'nin zor anları

Dövmekten beter ettiler! Dünyaca ünlü ismin zor anları
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta isyan! İşçiler kazan kaldırdı

Türkiye'nin otomotiv devinde isyan! İşçiler ayaklandı
Siirt'te genç kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Siirt'te kadın cinayeti! Evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
title