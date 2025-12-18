Antalya'da narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi: 4 tutuklama

Antalya'da düzenlenen narkotik operasyonda 12 kilo 580 gram esrar ve 6 kilo 150 gram kokain ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Edinilen bilgilere göre, A.A., B.O., S.Y. ve H.O. isimli şahısların diğer illerden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Antalya'ya getirerek, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürecekleri yönünde istihbarat elde edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 12 kilo 580 gram esrar, 6 kilo 150 gram kokain ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA