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Antalya'da Üç Aracın Karıştığı Trafik Kazasında 1 Yaralı

Antalya'da Üç Aracın Karıştığı Trafik Kazasında 1 Yaralı
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Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil sürücüsü yaralandı. Kazada üç araç yer aldı ve olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya Manavgat'ta üç aracın karıştığı trafik kazasına 1 sürücü yaralandı.

Kaza, Sarılar Muhittin Ersoy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Yiğit'in kullandığı 07 BJP 969 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Nefse Kara'nın kullandığı 07 AIZ 763 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası 07 AIZ 763 plakalı otomobil, yolun karşı şeridine geçerek kaldırımda park halindeki 06 CFV 240 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Nefse Kara, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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