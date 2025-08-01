Antalya'da Transseksüel Kadın Cinayeti: Şüpheliler Gözaltında

Antalya'da Transseksüel Kadın Cinayeti: Şüpheliler Gözaltında
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Antalya'da evinin banyosunda boğazı kesilmiş halde ölü bulunan Nida Nazlıer'in cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan erkek arkadaşı serbest bırakıldı. Olay sonrası yapılan çalışmalarda bir yabancı uyruklu şahıs da yakalandı.

Antalya'da evinin banyosunda boğazı kesilmiş halde ölü bulunan Nida Nazlıer cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınan erkek arkadaşı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olayla ilgili aranan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen bir şüpheli, Cinayet Büro Amirilği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1. katında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir kişinin dairenin balkonuna çıkarak arkadaşının öldürüldüğünü söyleyen ve yardım çığlıkları attığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken adrese gelen ekipler banyoda isminin Nida Nazlıer (45) olduğu öğrenilen transseksüel bireyin yüzü ve boğazında bıçak darbeleri ile hayatın kaybettiğini belirledi. Olayda kullanıldığı düşünülen bıçak ise apartmanın girişinde bir saksı içerisinde bulundu.

Ev arkadaşı suçlamaları kabul etmedi, serbest bırakıldı

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nida Nazlıer'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nazlıer'in öldürülmesi ile ilgili olarak balkona çıkarak yardım istediği öğrenilen ve yaklaşık 7 yıldır Nazlıer ile aynı evi paylaşan arkadaşı H.İ. (23) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.İ. adliyeye sevk edilirken, ilk ifadesinde kendisinin işten eve geldiğini ve içeriye girdiğinde Nida Nazlıer'i kanlar içerisinde banyoda gördüğü, ardından balkona çıkarak yardım istediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Savcılık ifadesinin ardından H.İ. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Aranan diğer şüpheli yakalandı

Öte yandan olayın yaşandığı bölgede çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay saatinde apartmandan çıkan bir kişiyi belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu yabancı uyruklu olduğu ve üzerinden kimlik çıkmayan şahıs Kepez'de saklandığı evde yakalandı. Sütçüler Mahallesi'nde oturduğunu belirlenen şüphelinin adresine Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kimliği bulunmayan şahsın kimlik tespiti için parmak izi örneği alınırken, sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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