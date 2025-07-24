Antalya'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Akseki'de traktörün devrilmesi sonucu 67 yaşındaki Muammer Yıldız hayatını kaybetti. Eşi Arzu Yıldız ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Gebece Mahallesi'nde ikamet eden Muammer Yıldız (67), eşi Arzu Yıldız ile birlikte Kekik toplamak amacıyla Akseki Kepezbeleni Mahallesi Edebağ mevkiine gitti. Muammer Yıldız'ın kullandığı 07 BAP 359 plakalı traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada Muammer Yıldız traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kazada eşi Arzu Yıldız ise traktörden atlayarak yaralandı. Arzu Yıldız olay yerindeki müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinde ölen Muammer Yıldız'ın cenazesi, Gebece Mahallesi Bel Mezarlığında toprağa verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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