Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde cip ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, bugün öğlen saatlerinde Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyit B. (55) yönetimindeki motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 07 SG 926 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa