Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde cip ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyit B. (55) yönetimindeki motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 07 SG 926 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA