Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde cip ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde cip ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyit B. (55) yönetimindeki motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 07 SG 926 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ederson'u Fener'e kaptıran Galatasaray'dan bomba kaleci hamlesi

Ederson'u Fener'e kaptıran Galatasaray'dan bomba kaleci hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geleceğin yıldızı deniyordu! Galatasaray'dan 2. lige gitti

Geleceğin yıldızı deniyordu! Galatasaray'dan 2. lige gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.