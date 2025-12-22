Haberler

Antalya'da aynı yönde giden iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Güncelleme:
Antalya Turunçova-Elmalı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya Turunçova-Elmalı yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; E. G. (28) idaresindeki 33 AKJ 814 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde bulunan ve T. M. S. (27) yönetimindeki 42 AGR 78 plakalı araç çarpıştı.

Kazada D. Y. (34), M. Y., T. M. S. ve H. T. Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

