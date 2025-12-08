Antalya'da hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Akçaalan Mahallesi, Tuzlaburun Caddesi, Pazar Pazarı Kavşağında meydana geldi. Sıla O.'nın kullandığı 07 RG 639 otomobil ile Erkan V.'nın kullandığı 07 BLC 577 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sıla O. ile annesi B.O, kamyonet yolcularından İ.Ç.D ve F.E yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA