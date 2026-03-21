Haberler

Gazipaşa'da otomobil iş yerine girdi: 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazipaşa'da kontrolsüz bir şekilde yoldan çıkan otomobil, iş yerine girdi ve 3 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Sarıağaç Mahallesi D-400 Karayolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan T. idaresindeki 07 MHF 11 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, önce iş yeri önünde park halinde bulunan 07 CBR 037 plakalı kamyonete çarptı, ardından yol kenarındaki bir iş yerine girerek durabildi.

Çarpmanın etkisiyle iş yerinde maddi hasar oluşurken, araçta bulunan sürücü Oğuzhan T. ile yolcular Ahmet S. Yiğit Ömer A. ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

