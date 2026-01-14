Antalya'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gazipaşa ilçesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya'dan Anamur yönüne seyreden S.A. yönetimindeki 07 LAT 70 plakalı Hyundai markalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan otomobilde sürücü S.A. ile yanındaki M.A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA