Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki İsmail Suden ağır yaralanırken, yanında bulunan 23 yaşındaki Mehmet Duru olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli-Bucak kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgeye göre İsmail Suden idaresindeki 07 BGY 191 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı. Kazada, İsmail Suden (30) ağır yaralarken yanında bulunan Yeşilyayla Mahallesi Muhtarı Hüseyin Duru'nun oğlu Mehmet Duru (23) olay yerinde hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
