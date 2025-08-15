Antalya'da Trafik Denetimlerinde 20 Binden Fazla Ceza Uygulandı

Antalya'da trafik ekipleri, helikopter ve dron destekli denetimlerde 68 bin 439 araç ve sürücüyü kontrol etti, 20 binden fazla sürücüye ceza uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerince, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 1 haftalık yoğun denetim gerçekleştirildi. Sürücülerde "yakalanma riski" algısını artırmak için karadan, havadan helikopter ve dron desteğiyle yapılan kontrollerde yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı, alkol–uyuşturucu, emniyet kemeri, motosiklet ve motorlu bisiklet denetimleri başta olmak üzere toplam 68 bin 439 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 350 sürücüye yasak park, 584 sürücüye engelli park yeri ihlali, 4 bin 831 sürücüye hız ihlali, 290 sürücüye alkollü araç kullanma, 11 sürücüye korsan taşımacılık, 63 sürücüye abartı egzoz, bin 410 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 851 sürücüye emniyet kemeri takmama, 3 bin 520 motosiklet sürücüsüne kask takmama, 359 sürücüye ehliyetsiz araç kullanma ve diğer ihlallerden olmak üzere toplam 20 bin 316 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA