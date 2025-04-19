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Antalya'da Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'da Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle, D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdil A. idaresinde ki 07 BBV 111 plakalı kamyonet ile aynı istikamete giden İsa T. idaresindeki 42 AOP 849 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, refüje çıktı ve demir bariyerlere çarptı. İhbar üzerime 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Abdil A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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