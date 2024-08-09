Antalya'da Ticari Gemide Kalp Krizi Geçiren Çalışan Hastaneye Sevk Edildi

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarındaki ticari gemide kalp krizi geçiren çalışan, sahil güvenlik ekiplerince gemiden alınarak hastaneye sevk edildi. 61 yaşındaki şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Demre ilçesine bağlı Kekova Adası önlerinde ticari bir gemide çalışan Ahmet Yılmaz'ın (61) kalp krizi geçirdiği ihbarını alan Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, bota sağlık personelini de alarak gemiye intikal etti. Sağlık durumu iyi ve bilinci açık bir şekilde gemiden alınan Yılmaz, Çayağzı Limanı'nda hazır bekleyen ambulanstaki ekiplere teslim edildi. Demre Devlet Hastanesine götürülen Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği öğrenildi. - ANTALYA