Antalya'da Suçla Mücadele Operasyonu: 1,913 Kişi Yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, uygulamalar ve denetimlerde; sorgulaması yapılan 16 bin 690 şahıstan, 536'sı aranan şahıs olmak üzere bin 913 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 225'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca uygulamalarda incelenen 52 bin 826 otomobil/motosikletten çalıntı/ haciz yakalamalı olan 35 otomobil/ motosiklet ele geçirildi.

Emniyet ekipleri tarafından 512 geçici konaklama yeri ile 20 kiralık araç firması kontrol edildi. Kontrollerde 17 işletmeye ise idari yaptırım uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında da 2 olayda 6 şahsa işlem yapıldı.

Kabahatler kanunu kapsamında ise 213 şahsa para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 22 adet ateşli silah, 116 adet fişek/tüfek kartuşu ile 3 adet kesici alet ele geçirildi - ANTALYA