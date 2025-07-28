Antalya'da Silahlı Soygun Girişimi: Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Silahlı Soygun Girişimi: Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'da bir iş yerinde silahlı soygun girişiminde bulunan yabancı uyruklu bir kişi, kullandığı oyuncak tabanca ile birlikte yakalanarak tutuklandı. Olay, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda aydınlatıldı.

Antalya'da bir iş yerinde silahlı soygun girişiminde bulunan yabancı uyruklu bir kişi, olayda kullandığı plastik oyuncak tabanca ile birlikte yakalanarak tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yaşanan silahlı soygun girişimini aydınlatmak amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda olayın faili olduğu belirlenen yabancı uyruklu S.B. isimli şüpheli, olayda kullandığı plastik görünümlü oyuncak tabanca ile birlikte yakalandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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