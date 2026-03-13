Kurşunlardan 2 kez kaçtı, üçüncü defa yaralanmaktan kurtulamadı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, husumetli şahısların silahlı saldırısına uğrayan Süleyman K. bacaklarından yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Daha önce de benzer saldırılara uğrayan Süleyman K. hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da aralarında husumet bulunan şahısların silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralının daha öncede iki kez uğradığı silahlı saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan Mısır Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mısır Çarşısı'nde esnaflık yapan Süleyman K. arıcını park ederek işyerine doğru yürüdüğü sırada yanına yaklaşan ve tanımadığı 18-19 yaşlarında bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli şahıs olayın ardından hızla yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken, her iki bacağına toplam 4 kurşun isabet eden Süleyman K. acı içinde yere yığıldı.

Bacağından yaralandı

Silah sesini duan çevredeki vatandaşlar Süleyman K.'nın koşarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman K. çevredeki vatandaşlar tarafından kendi imkanları ile hastaneye kaldırılırken Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirliği ekipleri olay sonrası kaçan ve isminin Mustafa M. olduğu öğrenilen şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Süleyman K.'nın daha önce de iki kez silahlı saldırı girişiminden yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan daha öncede işyerine ve kendisine yönelik tabancayla ateş açılan Süleyman K.'nin uğradığı silahlı saldırı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Süleyman K.'nın aracından indikten sonra orda işyerine doğru yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişinin belinden silahı çıkartarak ateş ettiği ve olayı gerçekleştirdikten sonra koşarak uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri boş kovanlar üzerinde inceleme yaparak muhafaza altına aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
