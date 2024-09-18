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Antalya'da Silah Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

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Antalya Emniyet Müdürlüğü, silah ve uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi tutukladı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından, silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimi, silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında; 4 adet ruhsatsız tabanca ile şarjörleri, 27 adet fişek, daralı ağırlığı 8 bin 35 gram olan esrar maddesi, daralı ağırlığı 111 gram kokain maddesi, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu ve silah ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen; yüklü miktarda Türk lirası ve döviz cinsi para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Operasyon Güvenlik Politika antalya 3-sayfa Hukuk

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