Antalya'da sigara hırsızlığı güvenlik kamerasında

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1 kişi tarafından masa üzerindeki sigara paketinin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İlginç olay, dün saat 20.30 sıralarında şehrin en işlek noktasında bulunan Mehmet Oğuz İş Hanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş hanında bulunan iş yerinin önünden geçen şahıs, masanın üzerinde duran sigara paketini fark etti. Çevresini kontrol eden şahıs, sigara paketini alıp kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sigarasının yerine olmadığını fark edip, merakla güvenlik kamerasına bakan iş yeri görevlisi, yaşanan olay karşısında şaşkınlık yaşarken, görevlinin olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi. - ANTALYA