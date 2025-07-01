Antalya'da Sıcak Hava Trafoları Yakıyor

Antalya'da Sıcak Hava Trafoları Yakıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tüketimi arttı ve trafolarda yangınlar çıkmaya başladı. Muratpaşa ve Gazipaşa ilçelerinde yaşanan yangınlar, vatandaşları tedirgin etti.

Antalya'da sıcak havalarla birlikte aşırı elektrik tüketimi sebebiyle trafolarda ve elektrik dağıtım hatlarında yangın çıkmaya başladı. Muratpaşa ilçesinde bir trafo patlamanın ardından yanarken, Gazipaşa'daki elektrik dağıtım direğinde 2 gün önce alev alan teller vatandaşları tedirgin etti.

Sıcak havaların artmasıyla birlikte yoğun elektrik kullanımının arttığı Antalya'da, bazı trafo ve elektrik hatlarında sorun oluşmaya başladı. Bugün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'ndeki bir trafoda yangın çıktı. Çevredeki esnafların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler trafodaki yangını söndürürken, bölgede bir süreliğine elektrik kesintisi yaşandı. Bölge sakinlerinden Emine Tetik, "Yılın bu zamanlarında genelde bu tür durumlarla karşılaşıyoruz. İtfaiye, polis geliyor ama bir çözüme kavuşmuyor. Bugün de trafo yandı, itfaiye gelip söndürdü gitti" dedi.

Gazipaşa ilçesinde ise 2 gün önce elektrik direğindeki dağıtım tellerinde yangın çıktı. O anlar vatandaşlar cep telefonuna yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi

Bodrum'da lahmacun ve adana yediler, gelen fiyata inanamadılar
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı

Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı

RAMS Başakşehir, Süper Lig'e damga vuran golcüyü kadrosuna kattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.