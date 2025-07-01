Antalya'da Sıcak Hava Trafoları Yakıyor

Antalya'da sıcak havalarla birlikte aşırı elektrik tüketimi sebebiyle trafolarda ve elektrik dağıtım hatlarında yangın çıkmaya başladı. Muratpaşa ilçesinde bir trafo patlamanın ardından yanarken, Gazipaşa'daki elektrik dağıtım direğinde 2 gün önce alev alan teller vatandaşları tedirgin etti.

Sıcak havaların artmasıyla birlikte yoğun elektrik kullanımının arttığı Antalya'da, bazı trafo ve elektrik hatlarında sorun oluşmaya başladı. Bugün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'ndeki bir trafoda yangın çıktı. Çevredeki esnafların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler trafodaki yangını söndürürken, bölgede bir süreliğine elektrik kesintisi yaşandı. Bölge sakinlerinden Emine Tetik, "Yılın bu zamanlarında genelde bu tür durumlarla karşılaşıyoruz. İtfaiye, polis geliyor ama bir çözüme kavuşmuyor. Bugün de trafo yandı, itfaiye gelip söndürdü gitti" dedi.

Gazipaşa ilçesinde ise 2 gün önce elektrik direğindeki dağıtım tellerinde yangın çıktı. O anlar vatandaşlar cep telefonuna yansıdı. - ANTALYA